مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

التحول الرقمي ضرورة ملحة، وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية (صور) - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

الجيزة تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القوافل الطبية - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي عددًا من المقاتلين (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

الأهلي يستعيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة مباراة المصري - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف حقيقة عدم صرف مقدم تعاقد جروس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:56 - سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:56 - سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - يواصل سعر الذهب بالدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في أسواق الصاغة، بينما تراجع سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب بالدولار

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب بالدولار والجنيه، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 83.90دولار للبيع، و83.34 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

في حين وصل سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة مستهل تعاملات اليوم إلى76.90 دولار للبيع، و76.39 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل نحو 73.41 دولار للبيع، و 72.92دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 62.92 دولار للبيع، و 62.50دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 48.94 دولار للبيع، و48.61 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فبلغ نحو 41.94 دولار للبيع، 41.66 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.46 دولار للبيع، 31.25 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد آخر وصل سعر الجنيه الذهب إلى 587.30 دولار للبيع، و583.38 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

وفي المقابل سجلت سعر الأوقية عالميا نحو 2614.27 دولار للبيع، 2614 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار والجنيه
سعر الذهب بالدولار والجنيه

سعر الذهب بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار24: 4285.75 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3928.5 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3750 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 3214.25 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 3192.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 14: 2500 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 2483.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: 2142.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2128.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9: 1607.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 1596.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 30000 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 29800 جنيه.

اقرأ أيضاً
سعر جرام الذهب عيار 21 بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2025

ارتفاع طفيف في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيضات فائدة محدودة في 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رمضان السيد عن أحداث مباراة شباب بلوزداد: يوم حزين في تاريخ الأهلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق