الرياضة - 11:56 - سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - يواصل سعر الذهب بالدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في أسواق الصاغة، بينما تراجع سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب بالدولار

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب بالدولار والجنيه، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 83.90دولار للبيع، و83.34 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

في حين وصل سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة مستهل تعاملات اليوم إلى76.90 دولار للبيع، و76.39 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 فسجل نحو 73.41 دولار للبيع، و 72.92دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 62.92 دولار للبيع، و 62.50دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 48.94 دولار للبيع، و48.61 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فبلغ نحو 41.94 دولار للبيع، 41.66 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 نحو 31.46 دولار للبيع، 31.25 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد آخر وصل سعر الجنيه الذهب إلى 587.30 دولار للبيع، و583.38 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

وفي المقابل سجلت سعر الأوقية عالميا نحو 2614.27 دولار للبيع، 2614 دولار للشراء.

سعر الذهب بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار24: 4285.75 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3928.5 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3750 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 3214.25 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 3192.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: 2500 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 2483.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: 2142.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2128.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9: 1607.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 1596.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 30000 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 29800 جنيه.