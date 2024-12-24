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تورام وريتيجي يتقاسمان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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تورام وريتيجي يتقاسمان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تورام وريتيجي يتقاسمان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الايطالي، يتقاسم ماركوس تورام لاعب انتر ميلان وماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 12هدفا.   

ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد الجولة الـ 17

1- ماركوس تورام، انتر ميلان، 12هدفا
1- ماتيو ريتيجي، أتالانتا، 12هدفا
2- مويس كين، فيورنتينا، 10 أهداف
3- أديمولا لوكمان، أتلانتا،9 أهداف
4- فالنتين كاستيلانوس، لاتسيو، 7 أهداف
4- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس،7 أهداف
5- روميلو لوكاكو، نابولي، 6 أهداف
5- لورينزو لوكا، أودينيزي، 6 أهداف
5- ريكاردو أورسوليني، بولونيا، 6 أهداف
5- اندريا بينامونتي، جنوى، 6 أهداف

 

وأسدل الستار علي الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، بفوز إنتر ميلان على كومو بهدفين دون رد، وأتالانتا على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويوفنتوس على مونزا بهدفين لهدف.


كما حقق نابولي انتصارًا على جنوى بهدفين لهدف في الجولة نفسها، وميلان علي هيلاس فيرونا 1-0، واكتسح روما خصمه بارما بخمسة أهدف  نظيفة.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الـ17

1- أتالانتا 40 نقطة

2- نابولي 38 نقطة

3- انتر ميلان 37 نقطة

4- لاتسيو 34 نقطة

5- فيورنتينا 31 نقطة

6- يوفنتوس 31 نقطة

7- بولونيا 28 نقطة

8- ميلان 26 نقطة

9- أودينيزي 23 نقطة

10- روما 19 نقطة

11- إمبولي 19 نقطة

12- تورينو 19 نقطة

13- جنوى 16 نقطة

14- ليتشي 16 نقطة

15- بارما 15 نقطة

16- كومو 15 نقطة

17- هيلاس فيرونا 15 نقطة

18- كالياري 14 نقطة

19- فينيزيا 13 نقطة

20- مونزا 10 نقاط


 وكان أتالانتا حقق رقمًا رائعًا يميزه بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى، بعدما فاز على إمبولي، بنتيجة 3-2، الأحد الماضي، على ملعب جيويس، ضمن لقاءات الجولة 17 للدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد حقق أتالانتا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم، ليصبح أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن.

واستمرت سلسلة انتصارات أتالانتا المتتالية في الدوري، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، ويزيح نابولي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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