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الرياضة - 11:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - سعر الدولار.. لا زال سعر الدولار يواصل استقراره مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ليبلغ سعره في البنك الأهلي نحو 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
البنوك المصرية شراء بيع
البنك المركزي 51.01 جنيه 51.14 جنيه
البنك الأهلي المصري 51.01 جنيه 51.11 جنيه
بنك مصر 51.01 جنيه 51.11 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB 51.02 جنيه 51.12 جنيه
بنك الإسكندرية 51.02 جنيه 51.12 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 51.01 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 51.02 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 51.02 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في قطر الوطني

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 51.01 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 51.02 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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