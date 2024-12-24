ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي مهاجم الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة المقرر بدايتها اليوم.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري بمواجهتي زد ضد إنبي، وطلائع الجيش ضد الزمالك.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

عبد الرحمن البانوبي زد اف سي هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام أبو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

عمرو ناصر فاركو هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

صديق أويجولا بيراميدز هدفان

محمد الشامي المصري البورسعيدي هدفان

إسلام عيسى سيراميكا كليوباترا هدفان

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث قبل إنطلاق مباريات اليوم الثلاثاء في افتتاح الجولة السادسة من البطولة.

ويتفوق الأهلي علي بيراميدز وزد اف سي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بفارق الأهداف وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 8 نقاط

5- زد اف سي 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- فاركو 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الجونة 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإسماعيلي 5 نقاط

14- البنك الأهلي 5 نقاط

15- غزل المحلة 5 نقاط

16- إنبي 4 نقاط نقاط

17- مودرن سبورت 3 نقاط

18- حرس الحدود نقطتان

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي ضد إنبي - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش ضد الزمالك - 8 مساءً .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - 5 مساءً .. ستاد الإسماعيلية

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً .. ستاد 30 يونيو

الخميس 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً .. ستاد القاهرة الدولي

المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب

بتروجت ضد الجونة - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية

وتتبقي مباراة واحدة مؤجلة بين الأهلي وسموحة من الجولة الخامسة وستقام يوم 7 يناير 2025.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

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