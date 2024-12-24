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كرة السلة، موعد مواجهات العودة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط - أخبار كلمتك

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كرة السلة، موعد مواجهات العودة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، موعد مواجهات العودة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - كرة السلة، يخوض فريقا الأهلي والاتحاد السكندري غدا الأربعاء، جولة الإياب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مباريات العودة في المواعيد التالية:

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على نظيره فريق النادي الأهلي بنتيجة (86-80)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط على مستوى فريق الناشئين بنتيجة (56-55).

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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