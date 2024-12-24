الرياضة - 09:56 - التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي لضم بغداد بونجاح.. عقبة وحيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - دخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مفاوضات قوية مع الجزائري بغداد بونجاح، للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ويلعب بغداد بونجاح حاليًا في صفوف فريق الشمال القطري، والذي انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيله عن فريق السد بعد انتهاء تعاقده مع بطل الدوري القطري.

الأهلي يسعى لضم بغداد بونجاح في يناير

ووفقًا لما علمته "بوابة الأسبوع"، فإن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع بغداد بونجاح بداية من شهر يناير المقبل، وذلك عن طريق التوصل لاتفاق مع نادي الشمال أو دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع ناديه.

والعقبة الوحيدة التي تواجه النادي الأهلي هي رفض نادي الشمال انتقال بغداد بونجاح إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لحاجة الفريق إلى جهوده في البطولات المحلية خاصة أنه أحد أهم العناصر في الفريق.

الشمال يرحب بالصفقة في حالة واحدة

ورحب نادي الشمال بانضمام بغداد بونجاح إلى الأهلي مجانًا خلال فترة كأس العالم للأندية مع دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة، وقد يرحب مجلس إدارة القلعة الحمراء بهذا الاقتراح، والاكتفاء بضم اللاعب خلال المونديال.

ويرغب بغداد بونجاح في الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في العام المقبل.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم فريق إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، ويلعب المارد الأحمر المباراة الافتتاحية ضد صاحب الأرض الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.