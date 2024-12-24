الرياضة - 09:56 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. في الساعات الأولى من الصباح، ترتفع مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، للتعرف على مواعيد الصلوات.

مواقيت الصلاة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 5:16 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 43: 2 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:02 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:42 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:01 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 5:16 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 42: 2 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:01 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:22 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 5:12 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:37 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:57 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:43 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:35 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر 5:03 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:49 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 46: 2 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:25 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- موعد صلاة الفجر 5:12 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:29 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

- موعد صلاة الفجر 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:40 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:59 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:22 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

- موعد صلاة الفجر 5:04 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:49 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:04 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

- موعد صلاة الفجر 5:33 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:10 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:41 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:14 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:38 مساءً.