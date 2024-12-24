الرياضة - 09:36 - سعر الذهب الآن في مصر.. تحركات جديدة تُسعد المقبلين على الزواج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - سعر الذهب.. سجل سعر الذهب حالة من التراجع الملحوظ في أسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، في المقابل ارتفعت سعر الأوقية عالميا، لذا باتت معدلات البحث مرتفعة من قبل الكثير من المستثمرين والمقبلين على الزواج عن سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب

ويحرص موقع كلمتك، على تقديم تحديث لحظي لسعر الذهب في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4285.75 جنيه 4257.25 جنيه عيار 22 3928.5 جنيها 3902.5 جنيه عيار 21 3750 جنيها 3725 جنيها عيار 18 3214.25 جنيه 3192.75 جنيه عيار 14 2500 جنيه 2483.25 جنيه عيار 12 2142.75 جنيه 2128.5 جنيه عيار 9 1607.25 جنيه 1596.5 جنيه

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 4285.75 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 الآن إلى 3928.5 جنيه للبيع، فيما سجل نحو 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 3750 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3214.25 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 3192.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 2500 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 2483.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فبلغ نحو 2142.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2128.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 1607.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 1596.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 29800 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 نحو 2618.34 دولار للبيع، و2618.01 دولار للشراء.