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الرياضة - 09:16 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - بورصة الدواجن اليوم.. ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، في الأسواق والمحال التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الفراخ والبيض، ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح اليوم ما بين 108 و120 جنيها للكيلو.

- سعر الدواجن البيضاء يتراوح اليوم ما بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

- سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ 62 جنيهًا للكيلو.

- سعر الدواجن الساسو يتراوح ما بين 115 و116 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو البانيه يتراوح ما بين 190 و210 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض شركات يتراوح بين 35 - 42.5 جنيه.

- سعر الكتكوت الأبيض قطعان يتراوح بين 26 - 26.5 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو يتراوح بين 17 - 18 جنيها.

أسعار البيض اليوم

- سعر البيض الأبيض بلغ 148 جنية.

- سعر البيض الأحمر وصل إلى 145 جنية مصري.

- سعر البيض البلدي بلغ 130 جنية مصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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