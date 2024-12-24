الرياضة - 09:16 - بكري: الجماعة الإرهابية تتمنى الخراب لمصر والشعب يعي جيدا أهدافها الخبيثة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - عبر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن استيائه وغضبه من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الترويج لاقتراب حدوث ثورة في مصر عبر اللجان الإلكترونية، مؤكدا أن الشعب المصري يعي جيدا المخططات الخبيثة التي تستهدف أمنه ووحدته واستقراره.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس: مساكين، اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية أصيبت بالحول، وتتحدث عن اندلاع ثورة عارمة في مصر.

وأضاف: خيالهم واسع، وأكاذيبهم مفضوحة، فهم يستعينون بفيديوهات قديمة، ومظاهرات شعبية لاوجود لها، ومن حق المصريين أن يسخروا منهم، ومن أحلامهم المقيتة.

وتابع: الشعب المصري واع، ويدرك حقيقة أهدافهم، ويعرف أنهم يتمنون الخراب والموت والدمار.

وواصل: لقد جربناكم وخبرناكم وأسقطناكم، ولن تخدعوننا مرة أخري بشعاراتكم الكاذبة، وأهدافكم الخبيثة، والدولة المصرية راسخة، والشعب سيسحق كل من يفكر في التآمر علي الوطن، والأيام بيننا.