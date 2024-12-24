الرياضة - 09:00 - درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:00 صباحاً - درجة الحرارة الآن.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مشيرة إلى وجود أجواء باردة تعم كافة أنحاء الجمهورية.

درجة الحرارة الآن

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيانها حول درجة الحرارة الآن، إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على البلاد هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ولفتت الأرصاد، في توقعاتها عن درجة الحرارة الآن، إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط «إسكندرية - مطروح» ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5-3.5 متر، لذا يرجى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وعن الظواهر الجوية، توقعت الأرصاد، أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة، اليوم على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 19 10 بنها 19 12 دمنهور 18 11 وادي النطرون 20 10 كفر الشيخ 18 12 المنصورة 18 12 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 12 طنطا 18 11 دمياط 20 13 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 19 10 السويس 20 11 العريش 21 08 رفح 20 08 رأس سدر 19 10 نخل 20 02 كاترين 13 01 الطور 20 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 20 11 العلمين 18 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 19 08 رأس غارب 22 13 الغردقة 24 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 23 13 شلاتين 25 15 حلايب 23 16 أبو رماد 24 14 رأس حدربة 22 19 الفيوم 19 08 بني سويف 20 07 المنيا 20 06 أسيوط 19 05 سوهاج 20 08 قنا 22 09 الأقصر 22 09 أسوان 23 10 الوادي الجديد 21 05 أبو سمبل 22 09