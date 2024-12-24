الرياضة - 08:45 - عيار 21 بـ 3750 جنيها.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:45 صباحاً - تراجع سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء، وصل نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، وصل نحو 30000 جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء، وصل نحو 2610.99 دولار للبيع، و2610.72 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4285 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3750 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3214 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30000 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2617 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.