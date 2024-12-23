عائلة واحدة، أول تعليق من الأهلي بعد واقعة اللاعبين والجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوره للاعبي القلعة الحمراء رفقة الجماهير وذلك بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها مباراة الاحمر وشباب بلوزداد.

وشهدت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والتي انتهت بفوز الاهلي بستة أهداف مقابل هدف هجوم جماهير المارد الأحمر علي اللاعبين مما نتج عنه عدم ذهاب اللاعبين الي الجماهير لتحيتهم عقب انتهاء اللقاء.

وقامت صفحة الأهلي بنشر صوره تضم لاعبي الفريق وجماهير المارد الأحمر وعلقت عليها “ عائلة واحدة ".

وعلي جانب اخر، يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاه نظيره المصري البورسعيدي في مباراة الخميس المقبل في اطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل مواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل فان النادي الأهلي يتفوق علي المصري في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهم في بطولة الدوري الممتاز.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري

لعب الأهلي أمام المصري في 127 مباراة سابقة في الدوري الممتاز، وكانت الغلبة للمارد الأحمر في 71 مباراة مقابل 20 انتصارا لأبناء بورسعيد، بينما تعادل الفريقين في 36 لقاء.

موعد مباراة الأهلي والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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