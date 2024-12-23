الرياضة - 10:56 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 في ختام التعاملات حوالي 20 جنيها مقارنة بسعره في بداية التعاملات، ليسجل الآن نحو 3750 جنيها للبيع، بينما حقق صباح اليوم قيمة 3770 جنيهًا للبيع.

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سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4285.75 جنيه 4257.25 جنيه عيار 22 3928.5 جنيه 3902.5 جنيه عيار 21 3750 جنيها 3725 جنيها عيار 18 3214.25 جنيه 3192.75 جنيه عيار 14 2500 جنيه 2483.25 جنيه عيار 12 2142.75 جنيه 2128.5 جنيه عيار 9 1607.25 جنيه 1596.5 جنيه الجنيه الذهب 3000> جنيه 29800 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية ليسجل 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وهبط سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وهيمن الهبوط على سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسيطر الانخفاض على سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليسجل نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات النهائية نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين قيمة 30000 جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وجاءت سعر أوقية الذهب اليوم بـ 2611.48 دولار للبيع، و2611.21 دولار للشراء.

توقعات سعر الذهب عام 2025

أما عن توقعات سعر الذهب 2025، فيمكن أن تساهم سياسات البنوك المركزية حول التيسير الكمي «خفض الفائدة» في تعزيز جاذبية الذهب، كما تسعى البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي لديها من الذهب، مما قد يدعم الأسعار بشكل أكبر، وهذه أهم العوامل الداعمة لصعود الذهب، حيث أشار جولد مان ساكس إلي إمكانية وصول الأونصة إلى 2900 دولار بنهاية 2024.

وعلى الجانب الآخر، فإن هناك عوامل قد تضغط على الذهب، منها تغيرات وجهة نظر البنوك وعلى رأسها الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومؤخرًا الفيدرالي قرر أن يكون الخفض في 2025 مرتين فقط مقابل توقعات سابقة بـ 4 مرات مما يمثل ضغط كبير على الذهب ويجل المعدن أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات التي تدر عوائد، كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي عقب وصول دونالد ترامب إلي الحكم قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما قد يقلل الطلب على الملاذ الآمن.