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الرياضة - 10:56 - موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. يبحث عشاق الكرة المصرية والفارس الأبيض، عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

فريق الزمالك

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز هذا الموسم، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الفارس الأبيض والكرة المصرية.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة طلائع الجيش، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها أبناء ميت عقبة في دوري نايل حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادل وهزيمة للأبيض.

زيزو نجم الزمالك

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مباراة الزمالك، وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 5 مباريات خاضها الفريق في دوري نايل حتى الآن، بواقع انتصارين وهزيمتين وتعادل وحيد.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء غد الثلاثاء، الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الزمالك وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الكلية الحربية».

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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