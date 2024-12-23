أبرز غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش غدا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض أبرز غيابات الزمالك في مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

وعلمت كلمتك أن ناصر ماهر ومحمود بنتايك ومحمد السيد وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي يغيبون بداعي الإصابة.

فيما يغيب نبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وكانت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بالجولة الماضية، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

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