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فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

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فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:40 مساءً -  أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين لمباراة أتلتيكو مدريد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني - الليجا.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب لويس كومبانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم السبت، بقيادة الحكم الدولي، ريكاردو دي بورجوس.

ويغيب لامين يامال عن صفوف البلوجرانا في مواجهة الروخيبلاكوس.

 

قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، فوتشيك تشيزني، أندير أستراجالا.

 

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، إيريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور، أنسو فاتي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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