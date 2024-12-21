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مدرب شباب بلوزداد الجزائري يتحدث عن صدام الأهلي - أخبار كلمتك

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مدرب شباب بلوزداد الجزائري يتحدث عن صدام الأهلي - أخبار كلمتك

مدرب شباب بلوزداد الجزائري يتحدث عن صدام الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:05 مساءً - أكد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على رغبة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من مواجهة الأهلي بالقاهرة

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي: "أشكر إدارة الأهلي على الاستقبال المميز، لقد أهتموا بأدق التفاصيل حول استضافة فريقنا".

وأضاف: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادٍ كبير بحجم الأهلي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ولست كاهنًا كي أتوقع فوز أو تعادل فريقي. 

 وأتم مدرب شباب بلوزداد: "يجب أن نعود بالتعادل على الأقل من القاهرة، وذلك يتطلب منا الحفاظ على التركيز والهدوء، وعدم فقدان اكلرة مع احترام التعليمات والتحلي بالثقة لإحراز الأهداف

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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