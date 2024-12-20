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الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وهيلاس فيرونا سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وهيلاس فيرونا سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وهيلاس فيرونا سلبيا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - تعادل فريق هيلاس فيرونا وميلان سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإيطالي.  

تشكيل ميلان 

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيميرسون رويال – ماتيو جابيا – ماليك ثياو – أليكس خيمينيز

خط الوسط: يوسف فوفانا – فيليبو تيراتشانو – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: رافاييل لياو – تامي أبراهام – صامويل تشوكويزي

ترتيب هيلاس فيرونا وميلان

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة.

وبينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الـ17 برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق نقطة عن كالياري الذي يتواجد في مناطق الهبوط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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