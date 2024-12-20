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الأهلي يكتسح بالم هيلز 0/11 في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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الأهلي يكتسح بالم هيلز 0/11 في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح بالم هيلز 0/11 في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب فريق بالم هيلز بنتيجة 11ـ0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الكرة النسائية.

تشكيل سيدات الأهلي أمام بالم هيلز 

وأعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة بالم هيلز، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نور إدريس ولولو نصر وحبيبة عمر.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وشارتي روبن.


وجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد وأشرقت عادل ومريم عفيفي وأمل ناصر ونادين محمد وحبيبة عصام ونادين غازي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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