الأهلي يكتسح بالم هيلز 0/11 في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب فريق بالم هيلز بنتيجة 11ـ0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الكرة النسائية.

تشكيل سيدات الأهلي أمام بالم هيلز

وأعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة بالم هيلز، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نور إدريس ولولو نصر وحبيبة عمر.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وشارتي روبن.



وجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد وأشرقت عادل ومريم عفيفي وأمل ناصر ونادين محمد وحبيبة عصام ونادين غازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.