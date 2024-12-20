جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - حصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

ويستعد ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة لمواجهة نظيره توتنهام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات البريميرليج.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024 والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني.

محمد صلاح بالمركز الـ11

وتواجد محمد صلاح في المركز الـ11، كما احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح تفوق على كول بالمر لاعب تشيلسي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، والعديد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وفجر فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، مفاجأة بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، مع ليفربول، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما قاله رومانو عبر شبكة "Give Me Sport" البريطانية فإنه لا توجد أي تغييرات جوهرية بشأن مفاوضات ليفربول مع اللاعبين الثلاثة، رغم وجود عروض لهم بالفعل، مؤكدا أن هناك مناقشات بين ليفربول واللاعبين ووكلائهم حول مدة العقد الجديد والراتب الأسبوعي.

وجاءت تصريحات رومانو رغم إعلان شبكة "Caught Offside" صباح اليوم أن ليفربول ومحمد صلاح قد توصلا لاتفاق، وأن هناك إعلان وشيك عن استمرار اللاعب بعقد جديد في قلعة "أنفيلد" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليكون بمثابة هدية عيد الميلاد بالنسبة للجماهير.

وشدد فابريزيو رومانو أن ليفربول غير مستعد لرحيل محمد صلاح، وإذا غادر مع الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك سيكون هناك صيف قوي بالنادي الإنجليزي لإعادة بناء الفريق.

وبحسب صحيفة "CaughtOffside" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول اتخذت خطوة مهمة نحو تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين.

وذكرت الصحيفة، أن الإعلان عن تجديد عقد صلاح سيكون في ديسمبر الجاري، حيث ترى إدارة ليفربول بقاء الدولي المصري خطوة مهمة باعتباره أحد اللاعبين الأساسيين في النادي.

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