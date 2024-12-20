نتائج قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - أجريت اليوم الجمعة قرعة الأدوار الاقصائية لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة.

نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي

خنت vs ريال بيتيس

كوبنهاجن vs هايدنهايم

مولده vs شامروك روفرز

أومونيا vs بافوس

تسيلي vs أبويل نيقوسيا

فايكينجور ريكيافيك vs باناثينايكوس

ولحق بانثيناكوس اليوناني بركب المتأهلين للملحق، بعد فوزه الكبير 4-0 على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي، ليتأهل بعد احتلاله المركز 13، فيما ودع مينسك المنافسات باحتلاله المركز 33.

واكتفى ريال بيتيس بهدف نظيف في شباك هلسنكي الفنلندي، ليتأهل إلى الملحق الفاصل محتلا المركز 15، فيما ودع هلسنكي المنافسات باحتلاله المركز 30.

وفاز مولده النرويجي 4-3 على ملادا بوليسلاف التشيكي، ليتأهل إلى الملحق الفاصل، مستفيدا من احتلاله المركز 23، فيما خرج الفريق التشيكي محتلا المركز 27.

ولحق بمولده إلى الملحق الفاصل، فرق جينت البلجيكي وكوبنهاجن الدنماركي وفيكنيجور الأيسلندي ودينامو تسيلي السلوفيني وباتشكا توبولا الصربي، وهم أصحاب المراكز 17 و18 و19 و21 و24.

وتأهل جينت رغم خسارته بهدف نظيف أمام لارين الأيرلندي الشمالي، صاحب المركز 34 والذي ودع المنافسات، فيما خسر كوبنهاجن الدنماركي أمام رابيد فيينا النمساوي.

وتعادل فيكينجور 1-1 مع لاسك لينز النمساوي، وفاز دينامو تسيلي على نيو ساينتس الويلزي بنتيجة 3-2، وباتشكا توبولا على نواه الأرميني 4-3.

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