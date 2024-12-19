دوري المؤتمر الأوروبي، تشيلسي يتقدم على شامروك روفرز برباعية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - تقدم فريق تشيلسي على نظيره شامروك روفرز الأيرلندي بنتيجة 4-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2024-25.

أهداف تشيلسي وشامروك روفرز في الشوط الأول

سجل ثلاثية تشيلسي كل من مارك جويو "هاتريك" في الدقائق 23 و34 و45، وكيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 40، فيما سجل هدف شامروك اللاعب ماركوس بووم في الدقيقة 26.

تشكيل تشيلسي أمام شامروك روفرز

تشكيل شامروك روفرز أمام تشيلسي

لاعب تشيلسي مهدد بالإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات

فيما كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي تشيلسي، يواجه خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب فشله في اختبار المنشطات.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، يواجه الأوكراني ميخايلو مودريك، نجم تشيلسي، خطر الإيقاف عقب اكتشاف مادة محظورة في العينة الأولى التي أُخذت منه في نهاية أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تعرف نتائج العينة الثانية لمودريك التي تهدف لتأكيد أو نفي التحاليل الأولية، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشارت إلى أن الدولي الأوكراني يواجه خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات، كما تنص وكالة مكافحة المنشطات البريطانية، ومع ذلك، في حال عدم وجود نية للتلاعب أو وفقًا لمستوى الإهمال، يمكن تخفيف العقوبة إلى عامين أو أقل.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع مودريك في عام 2023 مقابل 100 مليون يورو (بما في ذلك المكافآت) بعقد يمتد لمدة 8 سنوات ونصف، لكنه لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه بـ إنجلترا.

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