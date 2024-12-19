الرياضة - 10:51 - رئيس وزراء العراق: بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق.. وهدفنا وحدة وسلامة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق والدول العربية هدفهم الأساسي وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق»، لافتا إلى أن العراق لا يزال عضوًا أصيلا في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع السوداني: «حافظنا على المصالح العليا للعراق وعدم زجه في ساحة الصراعات».