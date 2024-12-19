الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:51 - رئيس وزراء العراق: بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق.. وهدفنا وحدة وسلامة سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:51 - رئيس وزراء العراق: بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق.. وهدفنا وحدة وسلامة سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - رئيس وزراء العراق: بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق.. وهدفنا وحدة وسلامة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق والدول العربية هدفهم الأساسي وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق»، لافتا إلى أن العراق لا يزال عضوًا أصيلا في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع السوداني: «حافظنا على المصالح العليا للعراق وعدم زجه في ساحة الصراعات».

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري

رئيس الوزراء العراقي يؤكد لـ«الأسد» الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الإرهاب في سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نيوكاسل يفوز على برينتفورد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق