الرياضة - 10:51 - رئيس وزراء العراق: بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق.. وهدفنا وحدة وسلامة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق والدول العربية هدفهم الأساسي وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق»، لافتا إلى أن العراق لا يزال عضوًا أصيلا في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وتابع السوداني: «حافظنا على المصالح العليا للعراق وعدم زجه في ساحة الصراعات».
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري
رئيس الوزراء العراقي يؤكد لـ«الأسد» الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لمواجهة الإرهاب في سوريا
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني
0 تعليق