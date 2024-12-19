الرياضة - 10:51 - إلى أين يصل سعر الذهب عام 2025؟.. خبيريكشف مستقبل «الأصفر» في العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - سعر الذهب.. يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر الذهب في مصر الآن، وعن توقعات سعر الذهب في 2025.

وقبل اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ينتاب المستثمرون وأصحاب المدخرات حالة من القلق، إذ يتأثر سعر الذهب تلقائيا بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهذا ما سيكشفه الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

إلى أين سيصل سعر الذهب في 2025

كشفت تحليلات الخبراء عن توقعات سعر الذهب، عام 2025 أنه قد يصل بداية 2025 إلى 4000 جنيه، و4100 جنيه.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الذهب سابقا، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، اقتراب سعر الذهب عيار 21 في نهاية عام 2024 من 4000 جنيه، نتيجة للارتفاع المتوقع عالميا، الأمر الذي يقوّي توقعات ارتفاع سعر الذهب عيار 21 ووصوله إلى 4000 أو أكثر في بداية 2025.

سعر الذهب اليوم بين الارتفاع والانخفاض وتوقعات عام 2025

ورغم توقعات كثيرة بارتفاع سعر الذهب، خلال عام 2025، إلا أن سعر الذهب عيار 21 انخفض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في منتصف التعاملات ليسجل نحو 3695 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

ولكن يعود سعر الذهب عيار 21 ويرتفع في مساء التعاملات ليسجل نحو 3725 جنيها للبيع، 3705 جنيه للشراء.

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

كم بلغ سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 4257.25 جنيه للبيع، 4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3902.5 جنيه للبيع، 3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية ليسجل 3725 جنيها للبيع، 3705 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في مساء التعاملات ليسجل 3192.75 جنيه للبيع، 3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 بدون مصنعية

أما عن سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية فسجل نحو 2483.25 جنيه للبيع، 2470 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية فبلغ نحو 2128.5 جنيه للبيع، 2117.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وفي مساء التعاملات اليوم الخميس وصل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1596.5 جنيه للبيع، 1587.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وخلال التعاملات النهائية في محلات الصاغة المصرية سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.800 جنيه للبيع، 29.640 جنيها للشراء.