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أحمد قندوسي رجل مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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أحمد قندوسي رجل مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أحمد قندوسي رجل مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - حصد أحمد قندوسي نجم فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، حيث سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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