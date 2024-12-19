الرياضة - 10:11 - بتعادل مثير.. سيراميكا يعطل الزمالك ويحرمه من اعتلاء صدارة الدوري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - انتهت مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط، لكن حرمه من استغلال تعثر المصري المتصدر وخطف المركز الأول.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي المتصدر.

أما سيراميكا كليوباترا فحصد نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، وهو نفس رصيد الأهلي.

أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

محمد عادل نجم سيراميكا منح تمريرة سحرية لزميله إسلام عيسى في الدقيقة 13، ليترجمها الأخير إلى هدف رائع في شباك محمد عواد.

وبعد 20 دقيقة، عاد نادي الزمالك في النتيجة سريعا، بتوقيع هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة بواسطة محمد عادل.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا ضد الزمالك

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلٌّ من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.