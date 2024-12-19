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الرياضة - 09:51 - جمال شقرة: الأعداء يتمنون أن تكون مصر مرمى الهدف المقبل «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - جمال شقرة: الأعداء يتمنون أن تكون مصر مرمى الهدف المقبل «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - جمال شقرة: الأعداء يتمنون أن تكون مصر مرمى الهدف المقبل «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن أبو محمد الجولاني زعيم الفصائل المسلحة في سوريا، ليس إلا وليدا لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن الأعداء يتمنون أن تكون مصر مرمى الهدف المقبل.

وتسائل جمال شقرة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: من الذي أسقط نظام بشار وكيف وما المصالح الخفية وراء القوات المرتزقة؟.

وأضاف أن إسرائيل تنتظر ظرفا طارئا لتنفيذ مخطط التهجير، لكن مصر وشعبها لن تعطي هذا الكيان الفرصة أمام ذلك المخطط، معلقا: مصر لها جيش ومؤسسات محترمة وتاريخية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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