الرياضة - 09:51 - جمال شقرة: الأعداء يتمنون أن تكون مصر مرمى الهدف المقبل «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن أبو محمد الجولاني زعيم الفصائل المسلحة في سوريا، ليس إلا وليدا لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن الأعداء يتمنون أن تكون مصر مرمى الهدف المقبل.

وتسائل جمال شقرة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: من الذي أسقط نظام بشار وكيف وما المصالح الخفية وراء القوات المرتزقة؟.

وأضاف أن إسرائيل تنتظر ظرفا طارئا لتنفيذ مخطط التهجير، لكن مصر وشعبها لن تعطي هذا الكيان الفرصة أمام ذلك المخطط، معلقا: مصر لها جيش ومؤسسات محترمة وتاريخية.