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تشكيل مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة إنتر ميلان أمام أودينيزي في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:35 مساءً -  أعلن انزاجي مدرب نادي إنترميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أودينيزي  بستاد جوزيبي مياتزا في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور 16 من كأس إيطاليا.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: باستوني، بيسيك، دراميان، بوشنان.

خط الوسط: اسلاني، فيراتيسي، زيلينسكي.

خط الهجوم: كارلوس، تيرمي، ارناتوفيتش.

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تشكيل أودينيزي أمام إنتر ميلان

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واختتم الانتر كافة الاستعدادات المتواصلة لخوض مباراة قوية ومثيرة يبحث من خلالها عن فوز مهم وغالي للتأهل الي دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ويأمل الانتر في حصد اللقب للعام الحالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد اودينيزي

تنطلق مباراة إنتر ضد اودينيزي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان اليوم

تنقل شبكة قنوات ابو ظبي الرياضيه جميع البطولات الايطاليه، وسيتم نقل لقاء انتر واودينيزي علي شاشة التلفزيون “AD sports HD 1″.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد اودينيزي

يتولي المعلق الرياضي المتألق”عامر عبدالله” لقاء انتر ضد اودينيزي في كأس إيطاليا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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