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الرياضة - 09:31 - سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:31 - سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 استقراراً في البنوك وشركات الصرافة، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزى المصرى نحو 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدرهم الإماراتي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.84 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.83جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التعمير والإسكان نحو 13.83جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.83 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 13.85جنيه للشراء، و13.88جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناه السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناه السويس نحو 48.36 جنيه للشراء، و 48.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف العربي الدولي نحو 13.84جنيه للشراء، و 13.87جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.82جنيه للشراء، و 13.86جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري 13.83جنيه 13.87جنيه
سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان 13.83جنيه 13.87جنيه
سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 13.83جنيه 13.87جنيه
سعر الدرهم في بنك قناة السويس CIB 48.36 جنيه 48.26 جنيه
سعر الدرهم في بنك مصر 13.82 13.86
سعر الدرهم في المصرف العربي الدولي 13.84جنيه 13.87جنيه
سعر الدرهم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.85جنيه 13.88جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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