هاني أبوريدة يجتمع مع أعضاء اللجنة الفنية لـ اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - اتحاد الكرة، يعقد هاني أبوريدة اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفنية للجبلاية، والمقرر تعيينهم لوضع خطة مستقبلية للمنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع مع أعضاء اللجنة الفنية لاتحاد الكرة الأسبوع المقبل من أجل الإعلان بشكل رسمي عن بدء المهمة داخل اتحاد الكرة.

ولعل من أبرز الأسماء التي اتفق معها هاني أبوريدة، حسن شحاتة، محسن صالح، وحلمي طولان ، كما يتردد اسم أحمد حسن، للانضمام للجنة.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا هامًّا، يوم السبت المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة المطروحة على طاولة إجتماع المجلس، في ثاني اجتماعاته بعد انتخاب المجلس الجديد.

برامج إعداد المنتخبات للارتباطات الرسمي

ويتصدر جدول أعمال اجتماع مجلس الجبلاية في جلسة السبت المقبل، مناقشة برامج إعداد المنتخبات الوطنية للارتباطات الرسمية التي تنتظرها خلال العام المقبل 2025، خاصة منتخب الناشئين تحت 17 سنة ومنتخب الشباب تحت 20 سنة، واللذين ينتظران المشاركة في بطولتي أمم إفريقيا في النصف الأول من العام 2025.

أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، كلمتك

تطوير المسابقات المحلية وملف التحكيم

كما يشهد الاجتماع مناقشة تطوير المسابقات المحلية، وعلى رأسها الدوري الممتاز وكأس مصر، وعودة الجماهير لحضور المباريات بالسعة الكاملة للملاعب، وأيضًا آخر تطورات ملف التعاقد مع خبير أجنبي لتولى رئاسة لجنة الحكام، إلى جانب تطوير تقنية الـVAR المستخدمة في المباريات.

ويسعى المجلس الجديد، برئاسة أبو ريدة، لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية على كل المستويات، بدءًا من تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع المجلس الجديد مناقشة إعادة هيكلة بعض اللجان التنفيذية داخل اتحاد الكرة.

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