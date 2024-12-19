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الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - عاجل- جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري.. ومفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - الزمالك ضد سيراميكا.. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بعد مرور 4 جولات على بداية مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن الزمالك من التفوق في 3 مباريات، وتعرض للخسارة في مناسبة وحيدة، وجمع 9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

أما نادي سيراميكا كليوباترا فيأمل في أن يحقق فوزه الثالث هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي الزمالك، وهو في رصيده 7 نقاط من 4 مواجهات، بعد تحقيق فوزين والتعادل في واحدة والخسارة في أخرى.

ويتولى السويسري كريستيان جروس تدريب الزمالك من جديد، أمام سيراميكا كليوباترا في مهمته الأولى، وذلك بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، والذي رحل عن الفارس الأبيض بشكل مفاجئ، لتدريب نادي الفتح السعودي.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا في الدوري

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري، مع حلول الساعة الثامنة مساء غد الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 "توقيت القاهرة"، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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