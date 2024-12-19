تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - وجه رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسادوف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية، لتخصيص هذه الجلسة لدعم فلسطين ولبنان.

وأدان رئيس وزراء أذربيجان، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التصعيد والعنف الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف، أننا لن ندخر جهدا للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يجب الدعوة لمؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وتابع: كافة الأطراف المعنية بالتدخل لوقف التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وغير مشروط وإدخال المساعدات الإنسانية.

وذكر علي أسادوف، أنه يجب تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً
الرئيس الإيراني: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتهاكات في غزة والضفة الغربية

الرئيس الإندونيسي: وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الدول العربية لن يتحقق إلا بالوحدة والتعاون

الرئيس الفلسطيني: يجب الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وحماية المقدسات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:36 - انخفاض متتالي لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق