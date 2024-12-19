الرياضة - 04:44 - رئيس وزراء أذربيجان: العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - وجه رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسادوف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية، لتخصيص هذه الجلسة لدعم فلسطين ولبنان.

وأدان رئيس وزراء أذربيجان، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التصعيد والعنف الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف، أننا لن ندخر جهدا للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يجب الدعوة لمؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وتابع: كافة الأطراف المعنية بالتدخل لوقف التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وغير مشروط وإدخال المساعدات الإنسانية.

وذكر علي أسادوف، أنه يجب تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.