الرياضة - 01:23 - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. من الأمور التي ينشغل الطلاب بالبحث عنها خلال الفترة الحالية، للتعرف على ترتيب المواد والمواعيد طبقًا لما هو معلن في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والتي تبدأ عقب الانتهاء من عقد الامتحانات لصفوف النقل، وذلك من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في القليوبية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الرياضية نظري.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في الشرقية

- يوم الخميس الموافق 16 يناير: يعقد امتحان الجبر والإحصاء.

- يوم السبت الموافق 18 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير: يعقد امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير: يعقد امتحان الهندسة.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير: يعقد امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في الإسكندرية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في الدقهلية

- يوم السبت الموافق 11 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الاثنين الموافق 13 يناير: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه الهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير: يعقد امتحان العلوم، يليه التربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، يليه التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في بني سويف

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في سوهاج

- يوم السبت الموافق 18 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية في مدارس التربية الرياضية فقط.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: يعقد امتحان الجبر والإحصاء والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في قنا

- يوم السبت الموافق 18 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير: يعقد امتحان الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير: يعقد امتحان العلوم والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: يعقد امتحان الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير: يعقد امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبية الثانية.