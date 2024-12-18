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الرياضة - 05:02 - «أبو مازن» يصل مصر للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:02 - «أبو مازن» يصل مصر للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «أبو مازن» يصل مصر للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء «وفا» الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وصل إلى العاصمة المصرية «القاهرة»، للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في دورته الـ11.

تأتي تلك الزيارة، بعدما دعا رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني للمشاركة في أعمال هذه القمة التي تنطلق فعالياتها، غدًا الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024.

وخلال هذه الزيارة سيلقي «أبو مازن» كلمتين الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، والثانية خلال جلسة مخصصة لآخر التطورات في فلسطين ولبنان.

وأفادت «وفا»، بأن (أبو مازن) سيلتقي عددًا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم، لاطلاعهم على جهود وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وحشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين مستقلة كاملة السيادة.

ومن المقرر، أن تتناول أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8، التي تستضيفها الدولة المصرية على أراضيها، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية، وتضم هذه القمة: «مصر، وبنجلاديش، وتركيا، وإيران، وماليزيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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