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الرياضة - 10:41 - فلكياً.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - فلكياً.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - فلكياً.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - شهر رمضان وعيد الفطر 2025.. اقترب موعد قدوم شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك 2025، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية.

موعد شهر رمضان 2025 وعيد الفطر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد شهر رمضان 2025 وعيد الفطر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد شهر رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025

أوضحت الحسابات الفلكية لمعهد البحوث، أن أول أيام شهر رمضان 2025، من المقرر أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر

استطلاع هلال شهر رمضان 2025

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2025، يوم 29 شعبان 1446هـ، ويتم الإعلان رسمياً عن موعد قدوم شهر رمضان 2025، وتعتمد الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال من خلال المراصد الفلكية.

وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان 2025 بالدول الإسلامية، ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية.

وتزداد ساعات الصيام في شهر رمضان 1446مع تقدم الأيام، تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر المبارك.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر

موعد عيد الفطر 2025

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن عيد الفطر 1446، من المقرر أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025، .

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر

إجازة عيد الفطر 2025

يذكر أن إجازة عيد الفطر في مصر، تكون 3 أيام، حيث يحصل الموظفين والطلاب على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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