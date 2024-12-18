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الرياضة - 10:41 - وزير الإسكان: طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ 13 مدينة ضمن مشروع «بيت الوطن» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - وزير الإسكان: طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ 13 مدينة ضمن مشروع «بيت الوطن» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - وزير الإسكان: طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ 13 مدينة ضمن مشروع «بيت الوطن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ 13 مدينة جديدة بالمرحلة العاشرة أراضٍ بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وذلك استمرارا لجهود الوزارة لطرح الأراضي والوحدات السكنية لأهالينا بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن.

وأوضح وزير الإسكان -في بيان اليوم الأربعاء- أنه جار تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتضمن 2974 قطعة أرض بمواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان - السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج، لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيراً إلى أن مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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