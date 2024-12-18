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زي النهارده في 2022، الأرجنتين يتوج بكأس العالم بقطر أمام فرنسا - أخبار كلمتك

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زي النهارده في 2022، الأرجنتين يتوج بكأس العالم بقطر أمام فرنسا - أخبار كلمتك

زي النهارده في 2022، الأرجنتين يتوج بكأس العالم بقطر أمام فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - كأس العالم، تحل اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الذكرى الثانية لتتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في  قطر 2022، على ملعب لوسيل بقيادة ليونيل ميسي أمام فرنسا.

والتقى الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 والتي شهدت إثارة بالغة في الشوط الثاني وامتدت إلى الوقتين الإضافيين، واستمرت حتى ركلات الترجيح.

وشهدت مباراة نهائي كأس العالم 2022 حضور أكثر من 88 ألف متفرج في مدرجات ملعب لوسيل المونديالي.

أهداف مباراة الأرجنتين وفرنسا 

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متفوقا بهدفين دون رد، سجلهما ميسي وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 23 و36، واستمر تفوق "التانجو" حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 10 دقائق فقط، قبل تسجيل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا شباك الحارس إيميليانو مارتينيز مرتين في غضون دقيقتين فقط 80 و82 لتصبح النتيجة 2-2، وتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 108 أعاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى المقدمة من جديد، وقبل النهاية بدقيقتين فقط أدرك مبابي التعادل من ضربة جزاء، لتستمر الإثارة إلى ركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح بين الأرجنتين وفرنسا إثارة كبيرة  ونجح الحارس المتألق إيميليانو مارتينيز في قيادة الأرجنتين للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عام 1986.

اعتمد مارتينيز على الألعاب الذهنية أمام لاعبي فرنسا، وتصدى لركلتي ترجيح أمام كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني على الترتيب، بينما تكفل نجوم الأرجنتين بتسجيل 4 ركلات لتنتهي المباراة 4-2.

جوائز كأس العالم 2022 في قطر


أفضل لاعب: ليونيل ميسي
هداف البطولة: كيليان مبابي - 8 أهداف
أفضل حارس: إيمليانو مارتينيز

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، يلتقي اليوم الأربعاء، نظيره باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية أبطال القارات “إنتركونتيننتال”، التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة وتحديدا باستاد لوسيل في ذكري استقبال نهائي مونديال 2022. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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