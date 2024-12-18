الكرة الطائرة، مجلس ياسر قمر يجتمع اليوم لوضع تشكيل أجهزة المنتخبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - الكرة الطائرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، اجتماعا هاما اليوم بمقر الاتحاد في مدينة نصر، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على المستوى الفني والإداري.

ومن المقرر أن يتضمن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم وضع تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، بالإضافة لإعادة تشكيل بعض لجان الاتحاد.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

احتفظ ياسر قمر برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه.

وحصل "قمر" على 31 صوتا بفارق كبير عن ملاحقته عايدة إسماعيل والتي حصلت على 13 صوتا، فيما جاء عمرو مخلوف ثالثا برصيد 11 صوتا، أما شريف الشمرلي فحصد 7 أصوات.

ليقود ياسر قمر اتحاد الكرة الطائرة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما جاء تشكيل المجلس بالكامل كالتالي:

المهندس ياسر قمر رئيسا

اللواء خالد أبو زينة نائبا لرئيس

الإعلامية منى عبد الكريم أمينا للصندوق

بالإضافة إلى الأعضاء وهم "وائل قنديل ومحمود رؤوف وشوكت صابر وميرفت حسني وحمدي نور الدين ومحمد فرج".

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