الرياضة - 11:21 - الطقس الآن.. متى تنتهي موجة الصقيع في مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - الطقس الآن.. ترتفع معدلات البحث حول حالة الطقس و موعد انتهاء موجة الصقيع التي تضرب محافظات مصر منذ صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين.

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وتعتبر هذه الموجة الباردة نتيجة لوجود كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وبالتالي أدت لهذا المنخفض الجوي و انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية مثل الإسكندرية.

موعد انتهاء الموجة الباردة:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الموجة الباردة ستظل حتى نهاية الأسبوع، وأن الحرارة ستستمر في الانخفاض بشكل كبير تحديدًا في يومي الخميس و الجمعة، على أن تنتهي بحلول يوم السبت القادم الموافق 21 ديسمبر.

درجات الحرارة الثلاثاء 17 ديسمبر:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الاربعاء 18 ديسمبر:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الخميس 19 ديسمبر:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الجمعة 20ديسمبر:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 5 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات.