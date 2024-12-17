الرياضة - 11:06 - ما موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية 2024 والقنوات الناقلة والمعلق؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا.. تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم إلي ستاد لوسيل بقطر، الذي يستضيف مواجهة قوية وتاريخية تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الوسطى والكونكاكاف، في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.

وعبر باتشوكا إلي لقاء التتويج بعد أن تخطي باقتدار بوتافوجو ريجاتاس البرازيلي بفوز بطل أمريكا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعبر نصف النهائي بشكل دراماتيكي علي حساب الأهلي بطل إفريقيا بفوز باتشوكا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وفي المقابل يلعب الملكي الإسباني بطل أوروبا في النهائي مباشرة، منتظراً انتهاء صراع الفرق أبطال القارات.

ومن المنتظر أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، علي قوته الضاربة وأعمدته الأساسية التي تتمثل في مجموعة من أفضل لاعبي العالم، ضمن المجموعة التي سيبدأ بها الصدام مع باتشوكا، وبالتالي فإن تشكيلة أنشيلوتي من المنتظر أن تضم: في حارس المرمى: تيبو كورتوا- خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - روديجر - تشواميني - فران جارسيا- خط الوسط: لوكا مودريتش - فالفيردي- الهجوم: أردا جولر - بيلينجهام - فينيسيوس - رودريجو.

وفي المقابل فإن جويليرمو ألمادا، مدرب باتشوكا، يتسلح هو الآخر بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وثقافة الفوز بالبطولات والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، ومن بينهم مجموعة من المحترفين من الأرجنتين والإكوادور وفنزويلا وإسبانيا والمغرب، ومن المتوقع أن تضم تشكيلة ألمادا: حارس المرمى: كارلوس مورينو- خط الدفاع: رودريجيز - كابرال - ميكولتا - جونزاليس.

خط الوسط: مونتيل - بيدرازا- الهجوم: جونزاليس - باوتيستا - ادريسي - روندون.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال

تنطلق مباراة نهائي كأس الإنتر كونتيننتال يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، يدير المباراة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا،

وتنطلق صافرة بداية مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الوسطى والكونكاكاف، في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.في تمام الساعة 07:00 مساءً

بتوقيت مصر، 08:00 مساءًً بتوقيت السعودية و09:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي نهائي بطولة الإنتركونتيننتال

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية ومنها مباراة النهائي بين ريال مدريد وباتشوكا.

وأعلنت الشبكة عن تخصيص قناة beIN SPORTS 1، لنقل مباراة نهائى كأس إنتركونتننتال.

معلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال

من المنتظر أن يعلق علي مباراة اليوم بين فريقي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الوسطى والكونكاكاف، في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال، المعلق الكبير عصام الشوالي