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التونسي خالد بن يحيى مديرا فنيا لمولودية الجزائر خلفا للفرنسي بوميل - أخبار كلمتك

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التونسي خالد بن يحيى مديرا فنيا لمولودية الجزائر خلفا للفرنسي بوميل - أخبار كلمتك

التونسي خالد بن يحيى مديرا فنيا لمولودية الجزائر خلفا للفرنسي بوميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - أعلن نادي مولودية الجزائر رسميا تعاقده مع التونسي خالد بن يحيى لتولي القيادة الفنية للفريق لستة أشهر خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وكان نادي مولودية الجزائر أعلن أمس الإثنين فسخ تعاقد الفرنسي باتريس بوميل بسبب تراجع النتائج، خاصة الخسارة الأخيرة أمام الهلال السوداني في ملعب 5 يوليو في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وسبق للمدرب التونسي خالد بن يحيى، تدريب مولودية الجزائر في موسم 2021-2022.

وقاد بوميل فريق مولودية الجزائر لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ويحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الهلال السوداني المتصدر.

ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثالث بنقطتين ويتذيل يانج أفريكانز التنزاني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة بعد ثلاث جولات.

وكان الهلال السوداني فاز على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة  دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السوداني عن طريق قاسوما فوفانا في الدقيقة 76.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

 يانج أفريكانز التنزاني يتعادل مع مازيمبي الكونغولي

كما تعادل نادي يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازيمبي على ضيفه يانج أفريكانز بفضل هدف اللاعب شيخ فوفانا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح يانج أفريكانز في العودة بنقطة ثمينة بعد أن سجل هدف التعادل من رأسية لبرينس دوبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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