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الرياضة - 10:36 - سعر الجنيه الذهب.. كم وزن الـ 2 جرام الآن بعد الانخفاض؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - سعر الجنيه الذهب.. كم وزن الـ 2 جرام الآن بعد الانخفاض؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - سعر الجنيه الذهب.. كم وزن الـ 2 جرام الآن بعد الانخفاض؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - سعر الجنيه الذهب.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بـ سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع انخفاض سعر الذهب في مصر بختام التعاملات، وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الجنيه الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب الـ 2 جرام اليوم في مصر نحو 7680 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب الـ 4 جرام اليوم في مصر نحو 15360 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب الـ 8 جرام اليوم في مصر نحو 30720 جنيها

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ الآن في مصر نحو 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ الآن في مصر نحو 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 حنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، بلغ الآن في مصر نحو 3790 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ الآن في مصر نحو 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ الآن في مصر نحو 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل الآن في مصر نحو 1624.25 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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