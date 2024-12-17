الرياضة - 10:36 - ما موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو والقنوات الناقلة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون.. يلتقي فريقا ليفربول وساوثمهامبتون علي ستاد سانت ماري، في إطار الدور ربع النهائي لكأس كاراباو "رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة"، التي يحمل لقبها ليفربول، والتي سبق له التتويج بلقبها عشر مرات محققا رقما قياسيا.

وتاهل الريدز ـ حامل اللقب ـ إلي هذه المرحلة بتغلبه بصعوبة علي برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين علي ملعب برايتون، بينما أطاح ساوثهامبتون بستوك سيتي بالنتيجة ذاتها.

ومن المنتظر أن تشهد موقعة سانت ماري غياب محمد صلاح، جناح المنتخب الوطني وأسطورة الشياطين الحمر، عن صفوف ليفربول، إثر تركيز المدير الفني أرني سلوت علي الدفع بمجموعة

العناصر التي لا تشارك في المباريات بشكل أساسي، رغم أن مدرب الريدز وصف المواجهة بالصعبة في ظل استعانة إدارة ساوثهامبتون بجهاز فني جديد، وبالتالي فإن تشكيل أرني من المنتظر

أن يضم: كويمين كيليهير -جو جوميز - فيرجيل فان دايك - كونساه - ترينت ألكسندر أرنولد- تايلر مورتون - واتارو إندو - فيدريكو كييزا - دومينيك سوبوسلاي - كودي جاكبو -داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس كاراباو لموسم 2024/2025 الجاري اليوم الأربعاء، 18 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

تذاع مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس كاراباو الإنجليزي لموسم 2024/25، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً على قناة beIN Sports HD2.