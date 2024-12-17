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الرياضة - 09:41 - «ذا بيست».. ماذا قال فينيسيوس جونيور بعد تتويجه بجائزة الأفضل؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - «ذا بيست».. ماذا قال فينيسيوس جونيور بعد تتويجه بجائزة الأفضل؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - «ذا بيست».. ماذا قال فينيسيوس جونيور بعد تتويجه بجائزة الأفضل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - قال الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد على تتويجه بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أكد اللاعب في تصريحات عقب فوزه بالجائزة: "كان من المستحيل أن أصل إلى هنا عندما كنت طفلا في الشارع، خرجت من الفقر والجرائم في الشارع لكي أصل إلى هنا وأصبح ملهما للأطفال".

ويقام الحفل في الدوحة عاصمة قطر على هامش نهائي كأس القارات للأندية الذي يقام غدا الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وتابع: "أشكر عائلتي التي آمنت بحلمي وساعدوني لأصل إلى هنا وأتسلم تلك الجائزة".

واستطرد: "كما أشكر نادي ريال مدريد وكذلك نادي فلامينجو البرازيلي الذي جعلني أمارس كرة القدم بشكل احترافي ومنحوني الكثير من القوة لأستمر".

وفاز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، على جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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