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الرياضة - 09:41 - محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر.. ويأمر بفتح تحقيق عاجل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر.. ويأمر بفتح تحقيق عاجل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر.. ويأمر بفتح تحقيق عاجل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حالة المصابين جراء حادث اندلاع حريق محدود بمستشفى الصدر، والذي أسفر عن إصابة 12 مريضًا من المقيمين بالأقسام الداخلية بحالات اختناق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ووجه محافظ قنا، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته. كما أمر بنقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل 15 حالة أخرى بشكل احترازي من المقيمين بالأقسام الداخلية بمستشفى الصدر حرصًا على سلامتهم.

مصابي حريق مستشفى الصدر بقنا
محافظ قنا يتفقد المصابين

وعقب نقل المصابين، زار محافظ قنا، يرافقه اللواء عمرو شلبى حكمدار مديرية أمن قنا، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، و الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بزيارة المرضى بمستشفى قنا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية الكاملة، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء.

مستشفى الصدر بقنا حريق
حريق مستشفى الصدر

وأشاد محافظ قنا، بسرعة استجابة الفرق الطبية وفرق الحماية المدنية للتعامل مع الحادث والسيطرة عليه في وقت قياسي، مثمنًا جهود كافة الجهات المعنية في الحفاظ على أرواح المرضى وضمان سلامتهم.

مصاب من حادث حريق مستشفى الصدر بقنا
محافظ قنا يتفقد مصابي الحادث

وأكد عبد الحليم، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على ضرورة مراجعة معايير السلامة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأعلنت مستشفى الصدر بمحافظة قنا، عن نقل 23 حالة اختناق إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك عقب اندلاع حريق بإحدى غرف المرضى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا د تلقت، منذ قليل، إخطارًا يُفيد باندلاع حريق داخل إحدى غرف المرضى بمستشفى الصدر، ما أدى إلى تصاعد الدخان والتسبب في اختناق 12 شخصًا من المتواجدين بالمكان.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الغرف المجاورة بالمستشفى، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين بسرعة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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