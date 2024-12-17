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الرياضة - 09:41 - نقل 23 حالة اختناق بعد حريق بمستشفى الصدر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - نقل 23 حالة اختناق بعد حريق بمستشفى الصدر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - نقل 23 حالة اختناق بعد حريق بمستشفى الصدر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - أعلنت إدارة مستشفى الصدر بمحافظة قنا، عن نقل 23حالة اختناق إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك عقب اندلاع حريق بإحدى غرف المرضى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت، منذ قليل، إخطارًا يُفيد باندلاع حريق داخل إحدى غرف المرضى بمستشفى الصدر، ما أدى إلى تصاعد الدخان والتسبب في اختناق 23 شخصًا من المتواجدين بالمكان.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الغرف المجاورة بالمستشفى، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين بسرعة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

هذا ولا تزال جهود فرق الإنقاذ والإطفاء مستمرة لضمان السيطرة الكاملة على الموقف والتعامل مع آثار الحريق. كما تم التأكيد على استمرار وجود المرضى داخل غرف العناية المركزة وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على سلامتهم.

وتجري الجهات المختصة حاليًا التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقييم حجم الأضرار.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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