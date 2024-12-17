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بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

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بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى.

وسجل هدفي بيراميدز كل من وليد الكرتي ودودو الجباس

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد سامي - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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