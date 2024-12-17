الرياضة - 09:11 - أنشيلوتي يتحدث عن التتويج بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - حصد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز "The Best" الذي أقيم في الدوحة.

وعبر أنشيلوتي عن سعادته بهذا التتويج، قائلاً: "شرف حقيقي لي أن أتلقى هذه الجائزة. أريد أن أشكر الفيفا، وعلى رأسها رئيسها السيد جاني إنفانتينو".

وأضاف أنشيلوتي: "أود أن أشارك هذه الجائزة مع نادي ريال مدريد ورئيس النادي، السيد فلورنتينو بيريز، الذي منحني الفرصة لأكون مدرباً لأفضل نادي في العالم".

وتابع قائلاً: "هذه الجائزة ليست فقط لي، بل أشاركها مع اللاعبين الذين غالبًا ما يستمعون إلى تعليماتي، رغم أن بعضهم قد لا يتذكرني دائمًا".

كما خص أنشيلوتي عائلته بالشكر قائلاً: "أود أن أشكر زوجتي ماريان، التي ساندتني طوال حياتنا بكل حب. هذا الدعم مهم في هذه المهنة، التي بدأت فيها كلاعب محترف عام 1976".

وتحدث أنشيلوتي عن مسيرته الطويلة في كرة القدم، قائلاً: "لقد قضيت 48 عاماً في عالم كرة القدم، الذي قدم لي العديد من الأحاسيس المختلطة. في أغلب الأحيان تكون إيجابية، ولكن المهم هو الأحاسيس نفسها، فهي السبب الوحيد الذي يجعلني بعد 48 عاماً لا أزال هنا أمامكم".

وفي ختام حديثه، وجه أنشيلوتي شكره لجميع من ساعدوه طوال مسيرته قائلاً: "شكراً لكم جميعاً".