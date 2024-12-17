فيفا يعلن أسعار تذاكر كأس العالم للأندية وموعد طرحها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في أمريكا الصيف المقبل، بمشاركة الأهلي وعدد من الأندية العربية مثل الهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

وأكد فيفا في بيان رسمي أنه سيتم طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل 19 ديسمبر، وأن تذاكر المباريات الفردية ستكون متاحة لجميع المواجهات الـ 48 التي سيشهدها دور المجموعات، إذ تم تحديد سعر تذاكر فئة عامة الجمهور بسعر الـ 30 دولار أمريكي (دون احتساب الضرائب والرسوم).

وأوضح فيفا أن الأسعار قد تختلف باختلاف المباريات، كما أن عملية الشراء ستتم على الفور وفقًا لقاعدة الأولوية بالأسبقية، حيث حدد فيفا موعد العاشرة بتوقيت أمريكا والسابعة بتوقيت مصر موعدًا لحجز تذاكر مباريات المجموعتين الأولى الثانية، والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أمريكا موعدًا للمجموعتين الثالثة والرابعة، والساعة الخامسة موعدًا لحجز تذاكر المجموعتين الخامسة والسادسة، والساعة الواحدة ظهرًا موعدًا لحجز تذاكر المجموعتين السابعة والثامنة.

وخصَّص فيفا حصة من التذاكر لمشجعي الأندية المشاركة في كل مباراة، حيث يمكنهم شراؤها عبر الموقع الرسمي (شريطة توافرها) ابتداءً من يوم الخميس 19 ديسمبر، وتشمل هذه الحصة أيضًا تذاكر مباريات خروج المغلوب شريطة تقدم أنديتهم في المنافسة على أن يتم تأكيد هذه التذاكر بمجرد تأهل الأندية المعنية للمباريات ذات الصلة.

هذا وستُطرح أيضًا تذاكر خاصة بمشجعي الأندية في فئات أسعار محدَّدة، وذلك ابتداءً من 36 دولارًا أمريكيًا (دون احتساب الضرائب والرسوم).

أما تذاكر عامة الجمهور لمباريات خروج المغلوب فقد قرر الاتحاد الدولي طرحها على الموقع الرسمي يوم الخميس الموافق 16 يناير بالتزامن مع انطلاق جولة كأس بطولة كأس العالم للأندية على أن تُنشر في وقت لاحق معلومات إضافية حول حزم الضيافة.

وشدد البيان على أن ترتيبات السفر للمشجعين تقع على عاتقهم بالكامل بما في ذلك إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول أو أي تصريح من التصاريح التي قد يحتاجون إليها.

يُذكر أن قواعد فيفا الخاصة بتوزيع التذاكر تتيح لكل مشجع إمكانية شراء ما يصل إلى 6 تذاكر لكل مباراة واقتناء تذاكر خاصة بما لا يزيد عن 7 مباريات في المجموع.

هذا وتتوفر تذاكر حصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة إمكانية الوصول إلى المقاعد المخصصة لهم داخل الملاعب.

ويمكن للجماهير حجز تذاكر مباريات كأس العالم عبر الرابط.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويلعب النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى مع أندية إنتر ميلان الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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